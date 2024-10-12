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Трамп о скором начале Третьей мировой

10:06 646

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил опасения, что из-за политики возглавляющих американское правительство демократов «в ближайшее время может разразиться Третья мировая война». Его слова транслировала медиакомпания RSBN.

Трамп выступил на митинге своих сторонников в штате Калифорния и заявил об угрозе Третьей мировой войны. По его мнению, она может начаться в ближайшем будущем из-за действий текущей администрации президента США Джо Байдена.

«Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть в правительстве», - сказал Трамп.

Политик снова обещал, что при победе на президентских выборах сможет прекратить войну в Украине, а также «хаос на Ближнем Востоке».

В конце сентября Трамп уже заявил о своей способности предотвратить Третью мировую войну. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он написал, что кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис неспособна завершить войну.

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