Германия отказалась давать тяжелую технику

Германия больше не будет отправлять тяжелую военную технику в Украину, пишет Bild со ссылкой на источники в немецком Минобороны. «Передача завершена», - приводит издание выдержки из внутреннего документа ведомства.

Там говорится, что у Германии осталось еще почти 300 танков Leopard 2, а также БМП и гаубицы в неназванном количестве. При этом в Берлине «не верят в то, что Украина в скором времени будет в состоянии» провести контрнаступление.

Также Шольц во время последнего визита Зеленского в Берлин «не дал положительного ответа» на просьбы разрешить наносить удары вглубь России и поставить дальнобойные ракеты Taurus, а также ускорить прием Украины в НАТО.

При этом отмечается, что канцлер не сказал категоричное «нет». Материал при этом озаглавлен «Шольц отвергает Зеленского», а «план победы» Зеленского именуется «последним шансом Украины». Кроме того, источники Bild утверждают, что Байден не приехал на «Рамштайн», потому что не хочет высказываться на тему войны в Украине в преддверии выборов президента США (а заявления об урагане «Милтон» стали только отговоркой).