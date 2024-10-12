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В России разбился самолет, есть жертвы

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10:18 740

В Республике Якутия разбился самолет Ан-3 с пятью людьми на борту. Cамолет совершал перелет по маршруту Олекминск – Железногорск-Илимский – Усть-Кут.

Примерно в 7 утра по местному времени во время взлета из аэропорта города Олекминска у него отказал двигатель. Пилот решил совершить экстренную посадку в аэропорту вылета, но не успел – самолет рухнул в 1,5 км от города. На борту находилось 5 человек, из них 3 члена экипажа и 2 пассажира (один из них погиб).

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02:48 9742
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