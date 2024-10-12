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Европа готовится к «любовному треугольнику» с Трампом и Путиным

10:27 268

Правительства стран Европы разрабатывают планы на случай, если им придется оказаться в menage a trois («любовном треугольнике») с Дональдом Трампом (если тот снова станет президентом США) и российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

«Очень неприятно думать, что Запад окажется в ситуации menage a trois с Путиным, если Трамп станет президентом. Если он вернется, продажи попкорна в Москве и Пекине взлетят до небес. Все, что им нужно делать, это сидеть сложа руки и наблюдать, как Запад разрывается на части внутренними разногласиями», — заявил источник в европейских дипломатических кругах.

Планы «Трампа 2.0» остаются неопределенными, но сосредоточены на возможных способах поддержки Украины, если США откажется от поддержки раздираемого войной союзника Запада.

По данным The Telegraph, один из вопросов, стоящих перед европейскими лидерами, заключается в том, смогут ли они «восполнить» объемы оружия, поставленного Киеву Вашингтоном, если Трамп, в случае победы на выборах президента США, решит прекратить поставки.

Трамп неоднократно заявлял, что мог бы положить конец войне на Украине, заключив сделку между Киевом и Москвой.

Трамп также заявлял: если бы он одержал победу над Джо Байденом на президентских выборах 2020 года, то Путин бы не стал вторгаться на Украину.

Такие заявления кандидата в президенты от республиканцев вызвали опасения среди европейских правительств — мол, он может заставить Украину уступить часть территорий РФ в обмен на прекращение огня.

Существуют также опасения, что западные разведданные могут попадать в руки Кремля через Трампа, который, как недавно предупреждал бывший глава ЦРУ Леон Панетта, мог стать «источником» для Путина, сообщили в The Telegraph.

В Евросоюзе недавно опубликовали доклад экс-премьер-министра Италии Марио Драги, который предупреждал — ЕС больше не может полагаться на США в вопросах своей безопасности.

Опасения по поводу безопасности Европы еще больше усилились после того, как Трамп выступил с угрозами позволить России атаковать европейских союзников по НАТО, которые не достигнули целевых показателей финансирования нужд Альянса.

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