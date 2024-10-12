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Россия продолжает расстреливать пленных

10:43 1806

Российские войска расстреляли 9 украинских военных в Курской области, сообщают аналитики Deep State.

«10 октября оккупанты расстреляли дронщиков и смежников в районе н.п. Зеленый Путь. Бойцы выходили на позиции с мыслями, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались. Однако количество БК (боекомплекта) было ограничено, и они были вынуждены сдаться», - говорится в сообщении.

6 октября сообщалось, что российские военные расстреляли пленных украинских бойцов в городе Нью-Йорк Донецкой области Украины. Сразу 16 пленных украинских воинов расстреляли россияне на Покровском направлении 30 сентября.

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