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Экс-премьера Венгрии оштрафовали за оскорбление Орбана

11:27 617

Экс-премьера Венгрии и депутата парламента от оппозиционной левой партии «Демократическая коалиция» Ференца Дюрчаня оштрафовали на 14 млн форинтов ($38,1 тыс.) за слова, сказанные в адрес действующего главы правительства Виктора Орбана.

Инцидент произошел во время дебатов в парламенте в начале октября. Дюрчань обвинил Орбана в том, что тот «продал честь, независимость и самостоятельность своей страны», и назвал его предателем. Между ним и спикером парламента Ласло Кевером возник спор, последний лишил депутата слова и велел ему вернуться на место.

«Эта перепалка, в соответствии с бумагой Кевера от вчерашнего или позавчерашнего дня, обойдется мне в 14 млн форинтов. Меня на столько оштрафовали», - сообщил Дюрчань.

Экс-премьер заявил, что планирует оспорить назначенный ему штраф в Европейском суде по правам человека.

Дюрчань был премьером Венгрии в 2004-2009 годах. Его партия «Демократическая коалиция» в настоящее время занимает 15 мест в венгерском парламенте из 198.

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