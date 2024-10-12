Су-34 проиграл битву с F-16

Популярный российский Telegram-канал Fighterbomber, который ведет бывший российский военный летчик, сообщил, что вчера над Украиной был сбит российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Канал опубликовал фотографию сбитого Су-34. Официальных заявлений по этому поводу от Министерства обороны России не было, как и от Украины. Однако некоторые промосковские Telegram-каналы сообщали, что самолет сбили примерно в 50 км от линии фронта и что это сделал американский истребитель F-16 Fighting Falcon, пишет Forbes.

«Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия пообещали передать Украине более 90 F-16 после того, как президент США Джо Байден одобрил передачу многоцелевых боевых самолетов. Первые F-16 прибыли в Украину в августе. Если информация о сбитии подтвердится, это станет первым случаем, когда американский самолет одержал победу над пилотируемым российским истребителем.

Российские военные блогеры, которые ведут активную деятельность в Telegram и часто открыто критикуют действия российских военных, сразу отреагировали на потерю самолета. Канал VDV for Honesty and Justice предупредил, что «НАТО отправило F-16 на охоту» и что такие потери только увеличатся», - пишет издание.