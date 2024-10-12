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Германия будет готова ударить по России

11:51 838

Согласно информации немецкого издания Tagesschau, в ближайшие годы на территории Германии будут размещены три западные системы вооружений, которые в перспективе могут быть использованы для ударов по России. Речь идет о вооружениях средней дальности, часть которых потенциально может быть оснащена ядерными боеголовками.

По данным Tagesschau, США планируют развернуть свои системы в Германии к 2026 году. Это может стать частью более широкой стратегии укрепления оборонительных возможностей НАТО в Европе на фоне нарастающих международных напряженностей.

Официальных заявлений от немецкого правительства по поводу точного состава и назначения этих систем пока не поступало, однако известно, что речь идет о средствах средней дальности, которые способны поражать цели на значительном удалении.

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