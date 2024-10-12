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Под раздачу попал и Красный Крест

12:06 679

Четыре сотрудника Красного Креста пострадали в Ливане в результате израильской атаки на юг страны. Об этом сообщил ливанский Красный Крест.

Бригада скорой помощи Красного Креста отправилась на вызов в Сабрин, где был нанесен удар по дому, рассказали в организации.

«Когда бригада приехала на место, израильские военные нанесли по нему повторный удар, в результате чего ранения получили четыре медика», — говорится в заявлении.

Кроме того, при этой атаке были повреждены две машины скорой помощи. Пострадавшие госпитализированы.

Утром 13 октября Минздрав Ливана заявил о 15 пострадавших в двух регионах при ударе израильских ВВС.

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