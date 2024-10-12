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55 российских компаний приехали поднимать сельское хозяйство Азербайджана

наша корреспонденция
Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва
12:05 1195

Недавно в бакинском Convention Center завершила работу деловая миссия российских компаний-экспортеров продукции агропромышленного комплекса (АПК), организованная российским агентством "Агроэкспорт" и Министерствами сельского хозяйства России и Азербайджана.

Для участия в крупнейшем деловом мероприятии аграрной отрасли двух стран в Баку прибыла самая крупная за последние месяцы делегация российского бизнеса, в которую вошли представители 55 компаний, включая руководство Союза экспортеров зерна, Национального союза птицеводов, Национального союза производителей молока.

С азербайджанской стороны в форуме участвовали более ста организаций - представители структур власти, Министерства сельского хозяйства Азербайджана, ключевых отраслевых ассоциаций, импортеров, дистрибьюторов, оптовых и розничных торговых компаний.

В Баку прибыла самая крупная за последние месяцы делегация российского бизнеса, в которую вошли представители 55 компаний

Следует признать, что аграрная отрасль остается, пожалуй, ключевой сферой торгово-экономического взаимодействия двух стран. Во всяком случае, это видно, во-первых, по количеству завязанных друг на друга субъектов внешнеэкономической деятельности, а во-вторых, по влиянию на неэнергетический экспорт Азербайджана и балансы предложений в сегментах плодоовощной и фруктовой продукции на продовольственных рынках России.

И хотя речь идет о сфере стратегической важности, лишь сейчас, по итогам недавнего визита в Азербайджан главы Министерства сельского хозяйства России Оксаны Лут, удалось провести столь масштабный форум и бизнес-презентации компаний, чтобы обсудить в широком кругу заинтересованных участников перспективы взаимодействия. В числе мероприятий деловой миссии, помимо пленарной сессии, проводились отраслевые круглые столы, рабочие встречи и поездки (в частности, было запланировано порядка 350 закрытых b2b-встреч).

Расширение взаимодействия производителей и регуляторов двух стран создает общее пространство аграрной экономики в полном цикле от производства до потребления (товарооборот продукции агропромышленного комплекса России и Азербайджана составляет на данный момент 1,6 миллиарда долларов в год).

До этого в Баку прилетала и Оксана Лут

В перспективе же мы можем говорить о новых эффектах и возможностях взаимодействия внутри российско-азербайджанского аграрно-продовольственного пространства.

Для Азербайджана это внушительная часть из общего объема прогнозируемого не углеводородного экспорта, оценочно на уровне 5 миллиардов долларов к 2027 году (экспорт азербайджанского АПК в Россию может достигнуть 800 миллионов долларов). Потенциал же российского продовольственного экспорта в Азербайджан оценивается к 2030 году в один миллиард долларов.

Далее речь идет о дальнейшем развитии собственной производственной базы и рост загрузки агрохолдингов и предприятий отрасли как Азербайджана, так и России.

Особое внимание привлекает и совместный выход на новые рынки, и переработка продукции для рынков третьих стран. В частности, речь идет о возможностях участия азербайджанского бизнеса в создании биржевых площадок и развитии складской базы, в том числе для зерновых. Второй момент касается возможности аграрной переработки в Азербайджане сырья, поставляемого как из Турции, так и из Ирана для дальнейшей реализации готовой продукции на территории России.

С начала 2024 года экспорт российского картофеля в Азербайджан увеличился в сравнении с 2023 годом в 2,7 раза

По существу дела, Россия и Азербайджан поддерживают симбиотические связи в торговле продовольствием. Наиболее ярко это проявляется в птицеводческой отрасли, в рамках которой российские поставки кормов в Азербайджан обеспечивают рост азербайджанских поставок яиц на российский рынок.

Что же касается поставок российских удобрений, то они обеспечивают повышенную урожайность азербайджанских плодоовощных хозяйств.

Ключевыми категориями российской продукции, экспортируемой в Азербайджан, являются зерновые и зернобобовые, а также кондитерские изделия и масложировая продукция. Вместе с тем значительными перспективами обладают мясные и молочные продукты, напитки, а также целый ряд других товаров. С учетом объема импорта Азербайджана и роста российского производства потенциал российского продовольственного экспорта в Азербайджан оценивается к 2030 году в 1 миллиард долларов. Одновременно Россия рассчитывает на увеличение объемов закупок в Азербайджане.

Этот прогноз подтверждает статистика. С начала 2024 года экспорт российского картофеля в Азербайджан увеличился в сравнении с 2023 годом в 2,7 раза (с 8,5 до 23 тысяч тонн). Также в 5,1 раза (с 1,5 до 7,7 тысячи тонн) увеличились поставки российского лука. С января по август 2024 года экспорт мяса из России в Азербайджан вырос на 22 процента, молочной продукции - на 52 процента, а по некоторым категориям даже в полтора раза и выше. По данным российских экспертов, с 2019 по 2023 годы поставки молочной продукции из России в Азербайджан увеличились в полтора раза, до 19 миллионов долларов. Основу составляют кисломолочные продукты – 44 процента, сыр – 19 процентов и сухое молоко – 14 процентов.

По оценкам компаний, занимающихся такими поставками, есть все предпосылки к тому, чтобы в ближайшие два года увеличить этот объем в 2–2,5  раза. Кроме этого, российские компании готовы стать партнером Азербайджана в обеспечении сырьевой базы молочной и кондитерской индустрии.

Вместе с этим с начала 2024 года в Российскую Федерацию было поставлено 338,7 тысячи тонн азербайджанской плодоовощной продукции, что несколько ниже, но сопоставимо с объемом поставок за аналогичный период 2023 года (по данным Россельхознадзора, 352 тысячи тонн).

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