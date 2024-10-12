55 российских компаний приехали поднимать сельское хозяйство Азербайджана

Недавно в бакинском Convention Center завершила работу деловая миссия российских компаний-экспортеров продукции агропромышленного комплекса (АПК), организованная российским агентством "Агроэкспорт" и Министерствами сельского хозяйства России и Азербайджана. Для участия в крупнейшем деловом мероприятии аграрной отрасли двух стран в Баку прибыла самая крупная за последние месяцы делегация российского бизнеса, в которую вошли представители 55 компаний, включая руководство Союза экспортеров зерна, Национального союза птицеводов, Национального союза производителей молока. С азербайджанской стороны в форуме участвовали более ста организаций - представители структур власти, Министерства сельского хозяйства Азербайджана, ключевых отраслевых ассоциаций, импортеров, дистрибьюторов, оптовых и розничных торговых компаний.

Следует признать, что аграрная отрасль остается, пожалуй, ключевой сферой торгово-экономического взаимодействия двух стран. Во всяком случае, это видно, во-первых, по количеству завязанных друг на друга субъектов внешнеэкономической деятельности, а во-вторых, по влиянию на неэнергетический экспорт Азербайджана и балансы предложений в сегментах плодоовощной и фруктовой продукции на продовольственных рынках России. И хотя речь идет о сфере стратегической важности, лишь сейчас, по итогам недавнего визита в Азербайджан главы Министерства сельского хозяйства России Оксаны Лут, удалось провести столь масштабный форум и бизнес-презентации компаний, чтобы обсудить в широком кругу заинтересованных участников перспективы взаимодействия. В числе мероприятий деловой миссии, помимо пленарной сессии, проводились отраслевые круглые столы, рабочие встречи и поездки (в частности, было запланировано порядка 350 закрытых b2b-встреч). Расширение взаимодействия производителей и регуляторов двух стран создает общее пространство аграрной экономики в полном цикле от производства до потребления (товарооборот продукции агропромышленного комплекса России и Азербайджана составляет на данный момент 1,6 миллиарда долларов в год).

В перспективе же мы можем говорить о новых эффектах и возможностях взаимодействия внутри российско-азербайджанского аграрно-продовольственного пространства. Для Азербайджана это внушительная часть из общего объема прогнозируемого не углеводородного экспорта, оценочно на уровне 5 миллиардов долларов к 2027 году (экспорт азербайджанского АПК в Россию может достигнуть 800 миллионов долларов). Потенциал же российского продовольственного экспорта в Азербайджан оценивается к 2030 году в один миллиард долларов. Далее речь идет о дальнейшем развитии собственной производственной базы и рост загрузки агрохолдингов и предприятий отрасли как Азербайджана, так и России. Особое внимание привлекает и совместный выход на новые рынки, и переработка продукции для рынков третьих стран. В частности, речь идет о возможностях участия азербайджанского бизнеса в создании биржевых площадок и развитии складской базы, в том числе для зерновых. Второй момент касается возможности аграрной переработки в Азербайджане сырья, поставляемого как из Турции, так и из Ирана для дальнейшей реализации готовой продукции на территории России.