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Триумф Лачина в присутствии Алиева и Путина

Отдел информации
12:20 670

Наиболее важное для Азербайджана решение, принятое в Москве на последнем саммите глав государств СНГ, касается спортивных и культурных факторов продвижения Азербайджана на постсоветском пространстве. Согласно решению Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ, город Лачин Восточно-Зангезурского региона Азербайджана был объявлен культурной столицей СНГ в 2025 году.

Это решение огласил президент Владимир Путин.

Для Лачина речь идет об очень важном событии по нескольким причинам.

Для Азербайджана это также политическая фиксация успехов в возвращении и восстановлении своего суверенитета

Во-первых, районные и исполнительные власти этого региона попадут в фокус внимания значительной части евразийского пространства, что позволит более ответственно подойти к развитию инфраструктуры городского и районного уровня, усилить внимание на развитии услуг гостеприимства и туризма. Наверняка, этот статус позволит также продвинуть Лачин и соседние регионы Азербайджана в плане туристической привлекательности.

Для Азербайджана это также политическая фиксация успехов в возвращении и восстановлении своего суверенитета. Такая фиксация не может быть однократной, замкнутой на конкретном достижении или событии, это процесс вовлечения азербайджанских смыслов в общую ткань постсоветского пространства.

И, наконец, еще один важный этап и событие – в 2025 году Азербайджан примет у себя III Игры СНГ. Спортивной столицей сезона станет Гянджа, при этом соревнования пройдут более чем в десяти городах Азербайджана.

Таким образом, партнерство СНГ для Азербайджана будет оставаться одним из ведущих механизмов экономической активности и политической репрезентации…

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