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Что Эрдоган подарил Путину?

12:53 1797

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил президенту РФ Владимиру Путину вазу на его день рождения. Об этом автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Я могу сказать, что это красивая ваза. Почему акцентировано внимание на этом, потому что сам президент Турции попросил доставить этот подарок до своего телефонного разговора с нашим президентом. Вот поэтому как-то к этому особое внимание было привлечено», – сказал Ушаков.

Ранее Ушаков заявлял, что что турецкий лидер специально прислал Путину «хороший турецкий подарок» ко дню рождения.

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