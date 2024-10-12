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Мгновенный ответ Баку на заявления Пашиняна

Не будите в Медведеве зверя

13:16 1378

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на угрозу бывшего главы Генерального штаба польской армии Раймунда Анджейчака ударить по Санкт-Петербургу призвал его «вспомнить разделы Польши в разные годы и не будить зверя».

Ранее в немецких СМИ появилась информация о том, что в случае гипотетического начала военного конфликта с Россией последуют ракетные удары.

«Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург», – цитировали немецкие СМИ Анджейчака.

«Он бы, отставной дурак, вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?» – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Кроме того, Медведев предложил бить «в рыло» финских дипломатов в ответ. Ранее сотрудник Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониус-Пастернак призвал повреждать автомобили российских дипломатов.

«Слушайте, давайте не поддаваться на провокации! Ответим сдержанно, в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года: просто начнем бить финских дипломатов прямо в морду. Каждому представителю дипкорпуса Финляндии — в рыло!», - написал он.

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