США намекнули Израилю

Министр обороны США Ллойд Остин 12 октября в беседе с министром обороны Израиля Йоавом Галантом выразил глубокую обеспокоенность сообщениями о том, что израильские вооруженные силы обстреляли позиции миротворцев ООН в Ливане, а также сообщениями о гибели двух ливанских солдат, говорится в сообщении Пентагона.

«Министр решительно подчеркнул важность обеспечения охраны сил ВСООНЛ и ливанских вооруженных сил и подчеркнул необходимость как можно скорее перейти от военных операций в Ливане к дипломатическим действиям.

Министр Остин также затронул тяжелую гуманитарную ситуацию в Газе и подчеркнул, что необходимо предпринять шаги для ее урегулирования», - отмечается в сообщении Минобороны США.

Согласно сообщению, глава Пентагона также вновь подтвердил «непоколебимую и непреклонную приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля».

Он поздравил с праздником Йом Кипур и заявил о необходимости как можно скорее вернуть всех заложников их семьям.