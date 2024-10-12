Лукашенко о горячих головах

«Горячие головы» в странах Запада «услышали сигналы в связи с обновлением ядерной доктрины России, это охлаждает их пыл». Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

«Горячие головы давно эти сигналы услышали, еще до обновления... Если бы они не услышали, наверное, бомбили бы нас, особенно Россию, дальнобойными ракетами. А так, наверное, это охлаждает их пыл», - отметил он.

По мнению Лукашенко, «нужно было давно обновить ядерную доктрину». Он рассказал, что около пяти лет назад «мы подступались к этому вопросу».

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в российскую ядерную доктрину, «адаптировав ее к современным реалиям». По его словам, в «обновленной редакции доктрины агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение».