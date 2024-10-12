Новая гавань для уехавших россиян

Заявители также смогут обратиться за получением убежища. Сейчас это можно сделать по туристической визе, которую нужно получать в стране гражданства или в другой при наличии вида на жительство (ВНЖ). При этом виза должна быть выдана именно Португалией, а сам человек находиться на территории республики.

Парламент Португалии одобрил поправки к Закону об иммиграции, которые предусматривают создание гуманитарной визы. Предполагается, что она будет выдаваться людям, подвергающимся преследованию или серьезной опасности на родине, и тем, кто спасается от войн, сообщает CNN Portugal.

Законопроект о гуманитарных визах был одобрен в первом чтении 11 октября. Теперь его должна рассмотреть парламентская комиссия по конституционным вопросам, правам, свободам и гарантиям. Она же разработает процедуру выдачи гуманитарных виз. Автор законопроекта — партия «Либеральная инициатива» — хочет добиться, чтобы такой документ можно было получать в португальском посольстве в любой стране, а не ехать на родину «со всеми вытекающими рисками», отмечает газета Correio da Manhã.

Член «Либеральной инициативы» российский активист Павел Елизаров, эмигрировавший в Португалию в 2012 году после массовых протестов в Москве, сообщил «Агентству», что на гуманитарную визу смогут рассчитывать и граждане России, преследуемые по политическим мотивам.

По его словам, пока открытым остается вопрос, будет ли такая возможность у людей, эмигрировавших в страну, в которой у них нет ВНЖ. Елизаров напомнил, что сейчас многие россияне проживают без этого документа — например, в Грузии, Турции и Казахстане — и поэтому не могут получить в этих странах туристическую визу для поездки в Португалию.

«Если не будет отдельного уточнения, то будет то же самое с гуманитарной визой, что многих сразу отсечет, что было бы нежелательно», — сказал он. Елизаров добавил, что будет добиваться, чтобы в закон включили соответствующий пункт.

В июне правительство Португалии отменило закон, который позволял иностранцам въезжать по туристической визе и только потом подавать заявление на ВНЖ. Теперь мигрантам сразу потребуется трудовой договор, чтобы получить возможность легализоваться в стране.

После начала войны в Украине Португалия также решила свернуть программу «золотых виз», позволившую «осесть» в республике более 430 состоятельным россиянам. Такие визы, полученные в обмен на инвестиции в $500 тысяч, были конвертированы в обычные ВНЖ, которые могут быть аннулированы при несоблюдении ряда условий. Так, держатели ВНЖ обязаны проживать в Португалии не менее полугода в течение календарного года и вправе отсутствовать не более 8 месяцев за все время срока действия документа.