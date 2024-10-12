Хуситы анонсируют морской бой

Хуситы объявили о начале военных подготовок к прямому морскому столкновению с Израилем. Об этом сообщает ливанская газета Al Akhbar со ссылкой на военные источники в Сане.

Представители радикального движения заявили, что будут атаковать израильские и американские военно-морские силы в Средиземном море с использованием ракет и дронов.

Отмечается, что в этих действиях могут принять участие такие радикальные группировки, как «Исламское сопротивление в Ираке» и даже «Хезболла».