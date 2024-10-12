Разжечь, чтобы не потушить
Мрачную страницу в более чем семидесятипятилетнюю историю Ближневосточного конфликта открыли события, произошедшие ровно год тому назад. Именно в этот день боевые дружины ХАМАС напали на приграничную территорию Израиля.
Оказавшись в растерянности внезапным вторжением хамасовских боевиков, ЦАХАЛ довольно быстро регенерировался, начав масштабную военную операцию.
В течение года конфликт, носивший, на первый взгляд, локальный характер, интернационализировался настолько, что ведущие мировые аналитики в унисон заговорили об опасности развязывания мирового конфликта. Такие страны, как Иран, Ливан, Йемен с одной стороны, США и их союзники – с другой, практически стали сторонами конфликта, существенно расширив спектр ведения боевых действий.
Однако мало кто задумывается над тем, что и нынешний израильско-палестинский, как и российско-украинский, да и азербайджано-армянский конфликты представляют собой некую лакмусовую бумажку, выявляющую кардинальное изменение политического ландшафта всей планеты и расстановки геополитических полюсов.
В процессе развития этих конфликтов вокруг них четко вырисовывается формирование лагерей геополитической конфронтации.
И в этой связи заслуживает особого внимания взвешенный и рациональный подход выступившего с нейтральной платформы Баку к вспыхнувшему мировому пожару.
Подход Баку к ближневосточному кризису зиждился на доминанте примата международного права и к дискурсу вокруг палестинской проблемы, имеющей не религиозную, а территориальную основу.
Рассуждая о новом витке израильско-арабского противостояния, можно выявить как закономерности, проявлявшиеся на прошлых этапах, так и особенности.
К категории закономерностей относится неоспоримость роли США и некоторых членов НАТО в разжигании конфликта. Факты говорят сами за себя. Именно Вашингтон заблокировал 8 декабря прошлого года проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в СБ ООН по сектору Газа, в которой выражалась глубокая обеспокоенность «в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа и страданиями палестинского мирного населения».
Вашингтон нарушил принцип равноудаленности и беспристрастности, одобрив сразу же после блокировки резолюции отправку Израилю многомиллионного вооружения.
Суть пресловутой американской политики канонерок разоблачил турецкий лидер Эрдоган, заявив о невозможности справедливого мира на Ближнем Востоке при участии США, имея в виду в том числе и блокировку с их стороны резолюции ООН о прекращении огня в Газе.
Это решение открыто осудили также Россия и Китай. Однако Президент Эрдоган не остановился на одной лишь критике действий США в зоне конфликта, а предложил конкретные меры, в частности с помощью Генассамблеи ООН применить силу в отношении Израиля.
Стало быть, в ходе полемики вокруг израильско-арабского противостояния выявилось вполне очевидное формирование лагеря, противостоящего гегемонистским устремлением США вкупе с некоторыми своими союзниками, стремящимися использовать многолетние противоречия между Израилем и всем остальным арабским миром.
Внешняя политика Турции - члена Североатлантического блока, стала диссонировать с попытками установления мировой гегемонии США как за счет ущемления мировых позиций всего исламского мира, так и откровенной геостратегической конфронтации с Россией и Китаем, закономерно представляющих собой альтернативный американскому центр мирового технологического, экономического и военно-политического развития.
К этому следует добавить и понимание истоков нового кризиса, осознание политической ответственности тех, кто выпустил джина из бутылки.
Приведу лишь три красноречивых примера, которые помогают нам понять, что супердержава не только не остановила конфликт в самом начале процесса, но и всячески стимулировала его разгорание.
Как не вспомнить рассекреченную переписку Госдепа о скандальном решении Байдена, который в 2021-м году разблокировал замороженные некогда Трампом выплаты ХАМАС, проходившие через USAID. Сумма выглядела довольно внушительной: 360 миллионов долларов.
А громкое выступление конгрессвумен-республиканки Марджори Тейлор Грин, открыто заявившей, что США могли не только тайно финансировать, но и вооружать ХАМАС. Она обратила внимание, что у палестинцев обнаружилось американское оружие, хотя Штаты его им не продавали. По версии Грин, вооружение поставляли либо из Афганистана, либо с Украины.
Наиболее красочно выразил американскую коварную игру на Ближнем Востоке экс-кандидат в президенты Рон Пол: «ХАМАС был вдохновлен и действительно создан Израилем и США для противодействия Ясиру Арафату...»
Нынешняя критическая ситуация в связи с буйной динамикой развития военных событий, беспрецедентной гуманитарной катастрофой в секторе Газа, сценарий которого повторяется и в Ливане, не исключает самого апокалиптического характера протекающих процессов.
Но смогут ли ведущие мировые центры остановить всепоглощающий пожар войны? Или вспыхнувшая на задворках ялтинской системы безопасности кровопролитная война будет вновь временно остановлена с возникновением нового миропорядка, новой системы безопасности и ядерного сдерживания?
Ни у кого нет ответа на эти главные вопросы мировой повестки дня.