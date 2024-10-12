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Мгновенный ответ Баку на заявления Пашиняна
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Мгновенный ответ Баку на заявления Пашиняна

Разжечь, чтобы не потушить

третья мировая
Адем Исмаил Бакуви, автор haqqin.az
14:06 746

Мрачную страницу в более чем семидесятипятилетнюю историю Ближневосточного конфликта открыли события, произошедшие ровно год тому назад. Именно в этот день боевые дружины ХАМАС напали на приграничную территорию Израиля.

Оказавшись в растерянности внезапным вторжением хамасовских боевиков, ЦАХАЛ довольно быстро регенерировался, начав масштабную военную операцию.

В течение года конфликт, носивший, на первый взгляд, локальный характер, интернационализировался настолько, что ведущие мировые аналитики в унисон заговорили об опасности развязывания мирового конфликта. Такие страны, как Иран, Ливан, Йемен с одной стороны, США и их союзники – с другой, практически стали сторонами конфликта, существенно расширив спектр ведения боевых действий.

Нынешняя критическая ситуация не исключает самого апокалиптического характера протекающих процессов

Однако мало кто задумывается над тем, что и нынешний израильско-палестинский, как и российско-украинский, да и азербайджано-армянский конфликты представляют собой некую лакмусовую бумажку, выявляющую кардинальное изменение политического ландшафта всей планеты и расстановки геополитических полюсов.

В процессе развития этих конфликтов вокруг них четко вырисовывается формирование лагерей геополитической конфронтации.

И в этой связи заслуживает особого внимания взвешенный и рациональный подход выступившего с нейтральной платформы Баку к вспыхнувшему мировому пожару.

Подход Баку к ближневосточному кризису зиждился на доминанте примата международного права и к дискурсу вокруг палестинской проблемы, имеющей не религиозную, а территориальную основу.

Рассуждая о новом витке израильско-арабского противостояния, можно выявить как закономерности, проявлявшиеся на прошлых этапах, так и особенности.

К категории закономерностей относится неоспоримость роли США и некоторых членов НАТО в разжигании конфликта. Факты говорят сами за себя. Именно Вашингтон заблокировал 8 декабря прошлого года проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в СБ ООН по сектору Газа, в которой выражалась глубокая обеспокоенность «в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа и страданиями палестинского мирного населения».

Один Эрдоган против всего мира

Вашингтон нарушил принцип равноудаленности и беспристрастности, одобрив сразу же после блокировки резолюции отправку Израилю многомиллионного вооружения.

Суть пресловутой американской политики канонерок разоблачил турецкий лидер Эрдоган, заявив о невозможности справедливого мира на Ближнем Востоке при участии США, имея в виду в том числе и блокировку с их стороны резолюции ООН о прекращении огня в Газе.

Это решение открыто осудили также Россия и Китай. Однако Президент Эрдоган не остановился на одной лишь критике действий США в зоне конфликта, а предложил конкретные меры, в частности с помощью Генассамблеи ООН применить силу в отношении Израиля.

Стало быть, в ходе полемики вокруг израильско-арабского противостояния выявилось вполне очевидное формирование лагеря, противостоящего гегемонистским устремлением США вкупе с некоторыми своими союзниками, стремящимися использовать многолетние противоречия между Израилем и всем остальным арабским миром.

Внешняя политика Турции - члена Североатлантического блока, стала диссонировать с попытками установления мировой гегемонии США как за счет ущемления мировых позиций всего исламского мира, так и откровенной геостратегической конфронтации с Россией и Китаем, закономерно представляющих собой альтернативный американскому центр мирового технологического, экономического и военно-политического развития. 

К этому следует добавить и понимание истоков нового кризиса, осознание политической ответственности тех, кто выпустил джина из бутылки.

Горькое признание Рона Пола

Приведу лишь три красноречивых примера, которые помогают нам понять, что супердержава не только не остановила конфликт в самом начале процесса, но и всячески стимулировала его разгорание.

Как не вспомнить рассекреченную переписку Госдепа о скандальном решении Байдена, который в 2021-м году разблокировал замороженные некогда Трампом выплаты ХАМАС, проходившие через USAID. Сумма выглядела довольно внушительной: 360 миллионов долларов.

А громкое выступление конгрессвумен-республиканки Марджори Тейлор Грин, открыто заявившей, что США могли не только тайно финансировать, но и вооружать ХАМАС. Она обратила внимание, что у палестинцев обнаружилось американское оружие, хотя Штаты его им не продавали. По версии Грин, вооружение поставляли либо из Афганистана, либо с Украины.

Наиболее красочно выразил американскую коварную игру на Ближнем Востоке экс-кандидат в президенты Рон Пол: «ХАМАС был вдохновлен и действительно создан Израилем и США для противодействия Ясиру Арафату...»

Нынешняя критическая ситуация в связи с буйной динамикой развития военных событий, беспрецедентной гуманитарной катастрофой в секторе Газа, сценарий которого повторяется и в Ливане, не исключает самого апокалиптического характера протекающих процессов.

Но смогут ли ведущие мировые центры остановить всепоглощающий пожар войны? Или вспыхнувшая на задворках ялтинской системы безопасности кровопролитная война будет вновь временно остановлена с возникновением нового миропорядка, новой системы безопасности и ядерного сдерживания?

Ни у кого нет ответа на эти главные вопросы мировой повестки дня.

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