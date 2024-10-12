Разжечь, чтобы не потушить

Мрачную страницу в более чем семидесятипятилетнюю историю Ближневосточного конфликта открыли события, произошедшие ровно год тому назад. Именно в этот день боевые дружины ХАМАС напали на приграничную территорию Израиля. Оказавшись в растерянности внезапным вторжением хамасовских боевиков, ЦАХАЛ довольно быстро регенерировался, начав масштабную военную операцию. В течение года конфликт, носивший, на первый взгляд, локальный характер, интернационализировался настолько, что ведущие мировые аналитики в унисон заговорили об опасности развязывания мирового конфликта. Такие страны, как Иран, Ливан, Йемен с одной стороны, США и их союзники – с другой, практически стали сторонами конфликта, существенно расширив спектр ведения боевых действий.

Однако мало кто задумывается над тем, что и нынешний израильско-палестинский, как и российско-украинский, да и азербайджано-армянский конфликты представляют собой некую лакмусовую бумажку, выявляющую кардинальное изменение политического ландшафта всей планеты и расстановки геополитических полюсов. В процессе развития этих конфликтов вокруг них четко вырисовывается формирование лагерей геополитической конфронтации. И в этой связи заслуживает особого внимания взвешенный и рациональный подход выступившего с нейтральной платформы Баку к вспыхнувшему мировому пожару. Подход Баку к ближневосточному кризису зиждился на доминанте примата международного права и к дискурсу вокруг палестинской проблемы, имеющей не религиозную, а территориальную основу. Рассуждая о новом витке израильско-арабского противостояния, можно выявить как закономерности, проявлявшиеся на прошлых этапах, так и особенности. К категории закономерностей относится неоспоримость роли США и некоторых членов НАТО в разжигании конфликта. Факты говорят сами за себя. Именно Вашингтон заблокировал 8 декабря прошлого года проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в СБ ООН по сектору Газа, в которой выражалась глубокая обеспокоенность «в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа и страданиями палестинского мирного населения».

Вашингтон нарушил принцип равноудаленности и беспристрастности, одобрив сразу же после блокировки резолюции отправку Израилю многомиллионного вооружения. Суть пресловутой американской политики канонерок разоблачил турецкий лидер Эрдоган, заявив о невозможности справедливого мира на Ближнем Востоке при участии США, имея в виду в том числе и блокировку с их стороны резолюции ООН о прекращении огня в Газе. Это решение открыто осудили также Россия и Китай. Однако Президент Эрдоган не остановился на одной лишь критике действий США в зоне конфликта, а предложил конкретные меры, в частности с помощью Генассамблеи ООН применить силу в отношении Израиля. Стало быть, в ходе полемики вокруг израильско-арабского противостояния выявилось вполне очевидное формирование лагеря, противостоящего гегемонистским устремлением США вкупе с некоторыми своими союзниками, стремящимися использовать многолетние противоречия между Израилем и всем остальным арабским миром. Внешняя политика Турции - члена Североатлантического блока, стала диссонировать с попытками установления мировой гегемонии США как за счет ущемления мировых позиций всего исламского мира, так и откровенной геостратегической конфронтации с Россией и Китаем, закономерно представляющих собой альтернативный американскому центр мирового технологического, экономического и военно-политического развития. К этому следует добавить и понимание истоков нового кризиса, осознание политической ответственности тех, кто выпустил джина из бутылки.