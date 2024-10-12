Нетаньяху потребовал, чтобы и ноги миротворцев не было в Ливане
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал от Гутерриша вывести миротворцев ООН из зоны боевых действий в Ливане.
«Господин генеральный секретарь, выведите силы UNIFIL из-под удара. Это должно быть сделано прямо сейчас, незамедлительно», - заявил премьер-министр Израиля в видеообращении, распространенном канцелярией главы правительства.
Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац запретил генеральному секретарю ООН Антонию Гутерришу въезд в еврейское государство и объявил его персоной нон грата из-за отсутствия с его стороны осуждения атаки Ирана на Израиль. Позже Кац сообщил, что не изменит своего решения.