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Нетаньяху потребовал, чтобы и ноги миротворцев не было в Ливане

14:55 1502

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал от Гутерриша вывести миротворцев ООН из зоны боевых действий в Ливане.

«Господин генеральный секретарь, выведите силы UNIFIL из-под удара. Это должно быть сделано прямо сейчас, незамедлительно», - заявил премьер-министр Израиля в видеообращении, распространенном канцелярией главы правительства.

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац запретил генеральному секретарю ООН Антонию Гутерришу въезд в еврейское государство и объявил его персоной нон грата из-за отсутствия с его стороны осуждения атаки Ирана на Израиль. Позже Кац сообщил, что не изменит своего решения.

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