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Байден все-таки приедет в Германию

15:03 718

Президент США Джо Байден все ж таки приедет в Германию еще до выборов, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, Байден, ранее отложивший поездку из-за урагана во Флориде, хочет приехать в Берлин на следующей неделе, ориентировочно в пятницу.

«Визит Байдена в Берлин является своего рода прощальным визитом президента перед предстоящими в начале ноября выборами. Первоначально он планировался как официальный государственный визит с официальным банкетом и другими почетными встречами, но теперь программа значительно сократилась.

Тем не менее запланированный теперь короткий визит будет посвящен тем же политическим вопросам - дальнейшим действиям западных союзников Украины и войне на Ближнем Востоке», - сообщает издание.

Будет ли приглашен на встречу с Байденом в Германии украинский лидер Владимир Зеленский (как ранее планировалось во время отмененной поездки президента США) пока не уточняется.

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