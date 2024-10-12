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Молния ударила по аэропорту в Турции

15:09 1069

Молния ударила в аэропорт города Ризе на северо-востоке Турции, когда самолет готовился к вылету, есть пострадавший.

Об этом сообщает HavaSosyalMedya.

По информации, в результате удара молнии оперативный сотрудник самолета потерял сознание и упал. На место происшествия быстро прибыли медицинские бригады, и пострадавший был доставлен в больницу.

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