Молния ударила по аэропорту в Турции
15:09 1069
Молния ударила в аэропорт города Ризе на северо-востоке Турции, когда самолет готовился к вылету, есть пострадавший.
Об этом сообщает HavaSosyalMedya.
По информации, в результате удара молнии оперативный сотрудник самолета потерял сознание и упал. На место происшествия быстро прибыли медицинские бригады, и пострадавший был доставлен в больницу.
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