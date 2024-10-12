Более половины россиян не доучились в школах

Более половины российских школьников после окончания девятого класса уходят доучиваться в колледжи, а не институты, сообщила радиостанции «Говорит Москва» профессор Института развития образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Ирина Абанкина.

«У нас 56-60% выпускников 9-11 классов идут в колледжи. Это тенденция и Петербурга, и Краснодара, и Екатеринбурга, и Казани, и Дальнего Востока — везде. Колледжи стали сильными и интересными. Есть потребность в прикладных знаниях и пораньше, ориентация на рынок труда, успешное трудоустройство. Открыли профессионалитет, который фактически вместе с компаниями проводит обучение. Просто мода на высшее образование вдруг дала сбой», — сказала она.

Она добавила, что появилось много рабочих мест, которые не требуют высшего образования. А подготовиться для поступления на бюджетное место в вуз сложнее, для этого нужно приложить дополнительные усилия. Абанкина отметила, что обучение в колледже значительно дешевле, чем в институтах.