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Более половины россиян не доучились в школах

15:25 593

Более половины российских школьников после окончания девятого класса уходят доучиваться в колледжи, а не институты, сообщила радиостанции «Говорит Москва» профессор Института развития образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Ирина Абанкина.

«У нас 56-60% выпускников 9-11 классов идут в колледжи. Это тенденция и Петербурга, и Краснодара, и Екатеринбурга, и Казани, и Дальнего Востока — везде. Колледжи стали сильными и интересными.  Есть потребность в прикладных знаниях и пораньше, ориентация на рынок труда, успешное трудоустройство. Открыли профессионалитет, который фактически вместе с компаниями проводит обучение. Просто мода на высшее образование вдруг дала сбой», — сказала она.

Она добавила, что появилось много рабочих мест, которые не требуют высшего образования. А подготовиться для поступления на бюджетное место в вуз сложнее, для этого нужно приложить дополнительные усилия. Абанкина отметила, что обучение в колледже значительно дешевле, чем в институтах.

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