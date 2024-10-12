Рынки России для Азербайджана

Но если в 2013 году в Россию ввозилось в 2,5 раза больше продовольствия, чем поставлялось в другие страны, то с 2020 года, в силу введенных против РФ экономических санкций, Россия стала нетто-экспортером продовольствия. По итогам 2023 года поставки на внешние рынки превысили на 24 процента объем закупок из-за рубежа.

В плоскости расширения азербайджанского экспорта важно понять глубину российского рынка для продукции азербайджанского агропромышленного комплекса. Как сообщает haqqin.az, за 2014–2023 годы фактический рост производства в российском сельском хозяйстве составил 33,2, а по пищевым продуктам - 42,9 процента.

При таких оборотах всероссийского аграрного производства важно понять, есть ли на внутреннем рынке России резервы для наращивания присутствия азербайджанского импорта?

По оценке отраслевых специалистов, потребности в азербайджанской плодоовощной продукции будут только нарастать. Уровень самообеспечения, рассчитываемый как отношение произведенного совокупного объема продукции на территории России к потребностям населения, показывает, что по всем видам продовольственных групп сложилась ситуация нехватки самообеспечения.

Так, по мясу и мясопродуктам она ощущается в объеме 4,9 процента, по молоку и молочным продуктам – 16 процентов, по свежим яйцам - 2,6 процента, по картофелю - 10,8 процента, по овощам и бахчевым - 13,7 процента, по фруктам и ягодам - 47,6 процента.

Недостаточность уровня самообеспечения РФ обусловлена как спецификой производства отдельных видов продовольствия, не позволяющих добиться соответствующих объемов выпуска (к примеру, климатические особенности на большей части территории России не позволяют осуществлять технологии открытого грунта при выращивании овощей, ягод, плодовых), так и сохраняющейся технологической отсталостью АПК в производстве некоторых видов продукции.

По всем перечисленным позициям, помимо рынка яиц, на котором азербайджанские поставщики активно наращивают свое присутствие, производители агропромышленного комплекса Азербайджана могут укрепить позиции.