Президент Кыргызстана: «Запад говорит одно, но делает другое»

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров считает, что европейские страны «говорят одно, но делают другое».

«Когда я езжу по Европе, они говорят одно, но делают другое... Нам они не должны говорить, указывать или просить, чтобы мы не сотрудничали с Россией или с СНГ», — сказал господин Жапаров в программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент интервью опубликовал в Telegram журналист Павел Зарубин.

В сентябре на киргизско-российском экономическом форуме премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров заявил о планах нарастить ежегодный товарооборот с Россией с $3 млрд до $5 млрд. 8 октября в Москве прошло заседание Совета глав государств СНГ, в котором принял участие в том числе президент Киргизии.