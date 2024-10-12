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Впервые! Киев готов отступить…

Отдел информации
15:40 2334

В Киеве впервые с начала войны стали обсуждать территориальные уступки России. Об этом сообщает авторитетное немецкое издание Spiegel со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По словам источника издания, ранее в Киеве хотели «безоговорочной капитуляции» со стороны российского руководства, но теперь признают, что «сделка должна быть выгодной и для России».

По оценке неназванного собеседника Spiegel, прогноз «плохой». «Люди больше не хотят воевать. Несправедливость войны может разорвать общество на части», — считает он.

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