Впервые! Киев готов отступить…

В Киеве впервые с начала войны стали обсуждать территориальные уступки России. Об этом сообщает авторитетное немецкое издание Spiegel со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По словам источника издания, ранее в Киеве хотели «безоговорочной капитуляции» со стороны российского руководства, но теперь признают, что «сделка должна быть выгодной и для России».

По оценке неназванного собеседника Spiegel, прогноз «плохой». «Люди больше не хотят воевать. Несправедливость войны может разорвать общество на части», — считает он.