Есть новость об Аллахшукюре Пашазаде

На фоне муссируемых на протяжении долгих лет после окончания Второй карабахской войны слухов об опале главы Управления мусульман Кавказа Аллахшукюре Пашазаде появилась информация о скором визите опального шейхульислама в Узбекистан.

В последние годы А.Пашазаде находился в тени и не проявлял прежней активности.