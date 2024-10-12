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Есть новость об Аллахшукюре Пашазаде

15:49 1976

На фоне муссируемых на протяжении долгих лет после окончания Второй карабахской войны слухов об опале главы Управления мусульман Кавказа Аллахшукюре Пашазаде появилась информация о скором визите опального шейхульислама в Узбекистан.

В последние годы А.Пашазаде находился в тени и не проявлял прежней активности.

Шейхульислам выходит из тени

По информации, Аллахшукюр Пашазаде посетит с визитом Ташкент. Председатель Управления мусульман Кавказа примет участие в международной научно-практической конференции "Ислам - религия мира и добра".

Пашазаде выступит на церемонии открытия конференции, также ожидается, что в рамках визита он примет участие в различных встречах высокого уровня.

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