Есть новость об Аллахшукюре Пашазаде
На фоне муссируемых на протяжении долгих лет после окончания Второй карабахской войны слухов об опале главы Управления мусульман Кавказа Аллахшукюре Пашазаде появилась информация о скором визите опального шейхульислама в Узбекистан.
В последние годы А.Пашазаде находился в тени и не проявлял прежней активности.
По информации, Аллахшукюр Пашазаде посетит с визитом Ташкент. Председатель Управления мусульман Кавказа примет участие в международной научно-практической конференции "Ислам - религия мира и добра".
Пашазаде выступит на церемонии открытия конференции, также ожидается, что в рамках визита он примет участие в различных встречах высокого уровня.