В Баку все чаще цитируют марксизм

В последнее время в Баку все чаще раздается риторика в духе марксизма и борьбы с империалистическим игом. Навевает историческую параллель со славным прошлым Коминтерна.

Так называемая Бакинская инициативная группа по борьбе с колониализмом выступила с новым заявлением.

"Продолжая свою колониальную политику на Бонайре, Сен-Мартене, Арубе, Кюрасао, Синт-Эстатиусе и Сабе, Нидерланды проводят на этих территориях целенаправленную ассимиляцию, изгоняют коренное население с островов, заселяя их нидерландцами", - говорится в заявлении БИГ в ответ на резолюции, принятые парламентом Нидерландов против Азербайджана.