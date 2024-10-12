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Мгновенный ответ Баку на заявления Пашиняна
Новость дня
Мгновенный ответ Баку на заявления Пашиняна

В Баку все чаще цитируют марксизм

16:01 569

В последнее время в Баку все чаще раздается риторика в духе марксизма и борьбы с империалистическим игом. Навевает историческую параллель со славным прошлым Коминтерна.

Так называемая Бакинская инициативная группа по борьбе с колониализмом выступила с новым заявлением.

"Продолжая свою колониальную политику на Бонайре, Сен-Мартене, Арубе, Кюрасао, Синт-Эстатиусе и Сабе, Нидерланды проводят на этих территориях целенаправленную ассимиляцию, изгоняют коренное население с островов, заселяя их нидерландцами", - говорится в заявлении БИГ в ответ на резолюции, принятые парламентом Нидерландов против Азербайджана.

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