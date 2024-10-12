USD 1.7000
EUR 1.8590
RUB 0.0176
Подписаться на уведомления
Мгновенный ответ Баку на заявления Пашиняна
Новость дня
Мгновенный ответ Баку на заявления Пашиняна

И Великобританию обвинили в работорговле и колониализме

16:09 353

Страны Карибского бассейна намерены потребовать с Великобритании репарации за причиненный им ущерб от работорговли. Об этом 13 октября со ссылкой на источники сообщила газета The Daily Mail.

«Группа из 15 правительств стран Карибского бассейна единогласно согласилась рассмотреть вопрос о выплате репараций за рабство на встрече глав правительств Содружества в Самоа 21 октября», ― говорится в публикации издания.

Речь идет по меньшей мере о 206 млрд фунтов ($270 млрд). В такую сумму предварительно оценивается возможный ущерб.

Издание напомнило, что в сентябре премьер-министр Барбадоса Миа Моттли в ходе выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявила, что выплаты репараций за работорговлю и колониализм должны стать частью «глобальной перезагрузки» международных отношений.

Судья Международного суда ООН Патрик Робинсон в августе прошлого года заявил, что Великобритания не может и дальше игнорировать свое колониальное негуманное прошлое и что страна должна выплатить государствам Карибского бассейна 24 трлн долларов за трансатлантическую работорговлю.

Российские войска прорвали линию обороны и в Запорожье
Российские войска прорвали линию обороны и в Запорожье
16:27 227
Есть новость об Аллахшукюре Пашазаде
Есть новость об Аллахшукюре Пашазаде
15:49 1987
Разжечь, чтобы не потушить
Разжечь, чтобы не потушить третья мировая
14:06 2514
Рынки России для Азербайджана
Рынки России для Азербайджана наша реплика
15:31 1401
Нетаньяху потребовал, чтобы и ноги миротворцев не было в Ливане
Нетаньяху потребовал, чтобы и ноги миротворцев не было в Ливане
14:55 1522
55 российских компаний приехали поднимать сельское хозяйство Азербайджана
55 российских компаний приехали поднимать сельское хозяйство Азербайджана наша корреспонденция
12:05 5566
Как ХАМАС усыпил бдительность Израиля
Как ХАМАС усыпил бдительность Израиля утечка информации
02:09 6138
Россия идет вперед
Россия идет вперед
13:11 3575
Ильхам Алиев торопит: нехватка воды в Азербайджане
Ильхам Алиев торопит: нехватка воды в Азербайджане горячая тема
04:27 10842
Есть ли связь между выводом российских пограничников с армяно-иранского погранпункта и «Зангезурским коридором»?
Есть ли связь между выводом российских пограничников с армяно-иранского погранпункта и «Зангезурским коридором»? наш обзор
12 октября 2024, 22:17 8474
За убийствами стоит секта Incel
За убийствами стоит секта Incel наши подробности
04:11 11802

ЭТО ВАЖНО

Российские войска прорвали линию обороны и в Запорожье
Российские войска прорвали линию обороны и в Запорожье
16:27 227
Есть новость об Аллахшукюре Пашазаде
Есть новость об Аллахшукюре Пашазаде
15:49 1987
Разжечь, чтобы не потушить
Разжечь, чтобы не потушить третья мировая
14:06 2514
Рынки России для Азербайджана
Рынки России для Азербайджана наша реплика
15:31 1401
Нетаньяху потребовал, чтобы и ноги миротворцев не было в Ливане
Нетаньяху потребовал, чтобы и ноги миротворцев не было в Ливане
14:55 1522
55 российских компаний приехали поднимать сельское хозяйство Азербайджана
55 российских компаний приехали поднимать сельское хозяйство Азербайджана наша корреспонденция
12:05 5566
Как ХАМАС усыпил бдительность Израиля
Как ХАМАС усыпил бдительность Израиля утечка информации
02:09 6138
Россия идет вперед
Россия идет вперед
13:11 3575
Ильхам Алиев торопит: нехватка воды в Азербайджане
Ильхам Алиев торопит: нехватка воды в Азербайджане горячая тема
04:27 10842
Есть ли связь между выводом российских пограничников с армяно-иранского погранпункта и «Зангезурским коридором»?
Есть ли связь между выводом российских пограничников с армяно-иранского погранпункта и «Зангезурским коридором»? наш обзор
12 октября 2024, 22:17 8474
За убийствами стоит секта Incel
За убийствами стоит секта Incel наши подробности
04:11 11802
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться