И Великобританию обвинили в работорговле и колониализме

Страны Карибского бассейна намерены потребовать с Великобритании репарации за причиненный им ущерб от работорговли. Об этом 13 октября со ссылкой на источники сообщила газета The Daily Mail.

«Группа из 15 правительств стран Карибского бассейна единогласно согласилась рассмотреть вопрос о выплате репараций за рабство на встрече глав правительств Содружества в Самоа 21 октября», ― говорится в публикации издания.

Речь идет по меньшей мере о 206 млрд фунтов ($270 млрд). В такую сумму предварительно оценивается возможный ущерб.