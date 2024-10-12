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Российские войска прорвали линию обороны и в Запорожье

16:27 230

Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины на Времевском направлении запорожской линии фронта и водрузили флаг России над северными окраинами села Левадное, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Отметим, что ВСУ освободили это село в ходе успешного контрнаступления в июне прошлого года.

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