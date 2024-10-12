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Джейк Сотириадис: «Запад всего лишь размахивает пряником перед Арменией…»

16:40 1103

Американский аналитик, подполковник ВВС США в отставке Джейк Сотириадис считает, что у Запада нет комплексной стратегии в отношении Армении.

Как сообщает Медиамакс, Джейк Сотириадис консультирует Государственный департамент США и отвечает за разработку учебных материалов по Южному Кавказу в Институте иностранной службы.

«Армения - маленькая, уязвимая страна в крайне нестабильном регионе, отчаянно ищущая гаранта безопасности. Несмотря на ее попытки завязать отношения с Западом, у последнего нет комплексной стратегии для удовлетворения потребностей Армении. Обещания о либерализации визового режима и более широкого доступа к ЕС пока не материализовались. Запад продолжает размахивать пряником, но не смог обеспечить ощутимых результатов. Это похоже на то, что мы видим на Западных Балканах - регионе, которому обещали многое, но часто оставляли ждать у двери», - сказал Джейк Сотириадис в интервью Caucasus Watch.

Джейк Сотириадис

Он отметил, что «если Запад хочет сохранить доверие в этих регионах, ему следует пересмотреть свой подход» и «действовать решительно, чтобы обеспечить не просто обещания, а реальное стратегическое взаимодействие».

«Для Армении, которая почти на 100% зависит от России в плане поставок энергоресурсов, просто «отказаться» от Москвы - нелегкий вариант. Поэтому Вашингтону необходимо помочь перестроить и создать формат для долгосрочной стабильности и стратегического соответствия интересам США, принимая во внимание региональную зависимость от таких стран, как Россия и Иран, которые являются ключевыми противниками США», - заметил Сотириадис.

«Недавний визит Владимира Путина в Баку подчеркнул желание России сохранить свою роль посредника в регионе, особенно в отношении мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном. Хотя Армения и Азербайджан медленно продвигаются к двустороннему мирному соглашению без прямого вмешательства России, перспектива его подписания остается неопределенной. Мы также не можем недооценивать растущее вмешательство и стратегическое видение Турции в отношении Южного Кавказа. Это представляет собой один из самых глубоких сдвигов в геополитическом ландшафте региона с начала 1990-х годов», - заявил аналитик.

«Южный Кавказ становится микрокосмом более широкого многополярного соревнования, разворачивающегося сегодня по всему миру. Мы переживаем период трансформации в истории, и принимаемые сегодня внешнеполитические решения будут влиять на траекторию глобальной геополитики в следующие 50 лет», - заявил Джейк Сотириадис.

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