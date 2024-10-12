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Франция финансирует Зангезур

17:13 1567

Более половины проектов в Западном Зангезуре, которые осуществляются по линии Всемирной продовольственной программы, финансируются Францией.

Об этом на своей странице в Х написал посол Франции в Армении Оливье Декотиньи.

Посол назвал Западный Зангезур (армянская версия Сюник - ред.) стратегически важным и уязвимым регионом.

«Франция в Армении использует свои ресурсы в соответствии со своими убеждениями», - написал посол.

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