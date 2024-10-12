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Турецкие солдаты останутся в Ливане

17:28 817

Парламент Турции на фоне обстрелов штаба временных сил ООН в Ливане обсудит на предстоящей неделе предложение о продлении мандата турецких войск в этой стране еще на один год, сообщил телеканал NTV.

Напомним, что несколько дней назад временные силы ООН в Ливане сообщили об обстрелах их главного штаба и опорных пунктов израильскими военными.

В пятницу два миротворца были ранены после новых израильских обстрелов их позиций в населенном пункте Накура. Миротворцы отказались покинуть свою позиции на юге страны, как того требовала израильская армия, заявил их официальный представитель Андреа Тененти.

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