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Проливные дожди. Гаджигабул затопило

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17:40 581

В Гаджигабуле из зоны затопления, образовавшейся в результате проливных дождей, эвакуированы 12 человек, в том числе трое детей.

Как сообщили haqqin.az в МЧС, операция продолжалась непрерывно и в ночное время суток.

В результате была откачана вода из ряда дворов.

Также силами министерства были эвакуированы 11 человек, среди которых трое детей, в том числе один человек, нуждающийся в медицинской помощи.

Операция, в которой задействованы Войска гражданской обороны и силы Муганского регионального центра МЧС, продолжается.

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