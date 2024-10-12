Проливные дожди. Гаджигабул затопило

В Гаджигабуле из зоны затопления, образовавшейся в результате проливных дождей, эвакуированы 12 человек, в том числе трое детей.

Как сообщили haqqin.az в МЧС, операция продолжалась непрерывно и в ночное время суток.

В результате была откачана вода из ряда дворов.

Также силами министерства были эвакуированы 11 человек, среди которых трое детей, в том числе один человек, нуждающийся в медицинской помощи.

Операция, в которой задействованы Войска гражданской обороны и силы Муганского регионального центра МЧС, продолжается.