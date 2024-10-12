Китайские военные авианосцы идут на Тайвань. Боевая тревога!

Тайвань привел войска в состояние "боевой готовности" после того, как в воскресенье обнаружил китайский авианосец к югу от острова.

Об этом сообщает издание Insider Paper.

Министерство обороны острова сообщило, что Тайвань находился в состоянии тревоги, поскольку в воскресенье обнаружил китайский авианосец на юге страны.