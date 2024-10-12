Китайские военные авианосцы идут на Тайвань. Боевая тревога!
Тайвань привел войска в состояние "боевой готовности" после того, как в воскресенье обнаружил китайский авианосец к югу от острова.
Об этом сообщает издание Insider Paper.
Министерство обороны острова сообщило, что Тайвань находился в состоянии тревоги, поскольку в воскресенье обнаружил китайский авианосец на юге страны.
"Китайская авианосная группа "Ляонин" вошла в воды вблизи пролива Баши и, вероятно, продолжит движение к западной части Тихого океана", - говорится в заявлении министерства.
Тайваньские военные добавили, что "остаются в боевой готовности и готовы реагировать по необходимости".