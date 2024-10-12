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Китайские военные авианосцы идут на Тайвань. Боевая тревога!

17:47 679

Тайвань привел войска в состояние "боевой готовности" после того, как в воскресенье обнаружил китайский авианосец к югу от острова.

Об этом сообщает издание Insider Paper.

Министерство обороны острова сообщило, что Тайвань находился в состоянии тревоги, поскольку в воскресенье обнаружил китайский авианосец на юге страны.

Тайваньская армия поднялась по боевой тревоге

"Китайская авианосная группа "Ляонин" вошла в воды вблизи пролива Баши и, вероятно, продолжит движение к западной части Тихого океана", - говорится в заявлении министерства.

Тайваньские военные добавили, что "остаются в боевой готовности и готовы реагировать по необходимости".

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