«Хезболла» выпустила по Израилю 14 тысяч ракет

С начала войны «Хезболла» выпустила по Израилю более 14 тысяч ракет из своего арсенала. К тому же множество ракет были уничтожены в результате воздушных ударов ВВС Израиля и продолжающейся наземной операции.

Как заявил министр обороны Израиля Йоав Галант на заседании правительства Израиля, по оценке военных, у «Хезболлы» осталось лишь около трети ракет малой и средней дальности в сравнении с арсеналом, который был у нее в начале войны.