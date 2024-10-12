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«Хезболла» выпустила по Израилю 14 тысяч ракет

17:55 477

С начала войны «Хезболла» выпустила по Израилю более 14 тысяч ракет из своего арсенала. К тому же множество ракет были уничтожены в результате воздушных ударов ВВС Израиля и продолжающейся наземной операции.

Как заявил министр обороны Израиля Йоав Галант на заседании правительства Израиля, по оценке военных, у «Хезболлы» осталось лишь около трети ракет малой и средней дальности в сравнении с арсеналом, который был у нее в начале войны.

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