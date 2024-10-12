USD 1.7000
EUR 1.8590
RUB 0.0176
Подписаться на уведомления
Мгновенный ответ Баку на заявления Пашиняна
Новость дня
Мгновенный ответ Баку на заявления Пашиняна

Министр обороны Израиля: «Мы все еще зависим от США»

18:02 182

«Хезболла» продолжает ракетный обстрел территорий Израиля. Сегодня, 13 октября, шиитская армия нанесла удары по Галилее – населенные пункты Цурит и Штула, поселок Метула (у границы с Ливаном) и т.д.

А тем временем министр обороны Израиля Йоав Галант вместе с начальником стратегического отдела ЦАХАЛа генерал-майором Элиэзером Толедано представил правительству Израиля доклад о ходе боевых действий в Ливане.

В своем выступлении министр обороны уточнил, что Израиль по-прежнему зависит от американских вооружений и самолетов, но Минобороны всеми силами работает над продвижением израильского производства.

Впервые! Киев готов отступить…
Впервые! Киев готов отступить…
15:40 5702
За убийствами стоит секта Incel
За убийствами стоит секта Incel наши подробности
04:11 12541
Есть новость об Аллахшукюре Пашазаде
Есть новость об Аллахшукюре Пашазаде
15:49 5240
Разжечь, чтобы не потушить
Разжечь, чтобы не потушить третья мировая
14:06 3483
Рынки России для Азербайджана
Рынки России для Азербайджана наша реплика
15:31 2873
Нетаньяху потребовал, чтобы и ноги миротворцев не было в Ливане
Нетаньяху потребовал, чтобы и ноги миротворцев не было в Ливане
14:55 2359
55 российских компаний приехали поднимать сельское хозяйство Азербайджана
55 российских компаний приехали поднимать сельское хозяйство Азербайджана наша корреспонденция
12:05 6506
Как ХАМАС усыпил бдительность Израиля
Как ХАМАС усыпил бдительность Израиля утечка информации
02:09 6395
Ильхам Алиев торопит: нехватка воды в Азербайджане
Ильхам Алиев торопит: нехватка воды в Азербайджане горячая тема
04:27 11399
Есть ли связь между выводом российских пограничников с армяно-иранского погранпункта и «Зангезурским коридором»?
Есть ли связь между выводом российских пограничников с армяно-иранского погранпункта и «Зангезурским коридором»? наш обзор
12 октября 2024, 22:17 8693
Мощный взрыв в Грозном: есть жертвы, среди них дети
Мощный взрыв в Грозном: есть жертвы, среди них дети фото и видео; обновлено 19:09
12 октября 2024, 19:09 15444

ЭТО ВАЖНО

Впервые! Киев готов отступить…
Впервые! Киев готов отступить…
15:40 5702
За убийствами стоит секта Incel
За убийствами стоит секта Incel наши подробности
04:11 12541
Есть новость об Аллахшукюре Пашазаде
Есть новость об Аллахшукюре Пашазаде
15:49 5240
Разжечь, чтобы не потушить
Разжечь, чтобы не потушить третья мировая
14:06 3483
Рынки России для Азербайджана
Рынки России для Азербайджана наша реплика
15:31 2873
Нетаньяху потребовал, чтобы и ноги миротворцев не было в Ливане
Нетаньяху потребовал, чтобы и ноги миротворцев не было в Ливане
14:55 2359
55 российских компаний приехали поднимать сельское хозяйство Азербайджана
55 российских компаний приехали поднимать сельское хозяйство Азербайджана наша корреспонденция
12:05 6506
Как ХАМАС усыпил бдительность Израиля
Как ХАМАС усыпил бдительность Израиля утечка информации
02:09 6395
Ильхам Алиев торопит: нехватка воды в Азербайджане
Ильхам Алиев торопит: нехватка воды в Азербайджане горячая тема
04:27 11399
Есть ли связь между выводом российских пограничников с армяно-иранского погранпункта и «Зангезурским коридором»?
Есть ли связь между выводом российских пограничников с армяно-иранского погранпункта и «Зангезурским коридором»? наш обзор
12 октября 2024, 22:17 8693
Мощный взрыв в Грозном: есть жертвы, среди них дети
Мощный взрыв в Грозном: есть жертвы, среди них дети фото и видео; обновлено 19:09
12 октября 2024, 19:09 15444
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться