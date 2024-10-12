Министр обороны Израиля: «Мы все еще зависим от США»

«Хезболла» продолжает ракетный обстрел территорий Израиля. Сегодня, 13 октября, шиитская армия нанесла удары по Галилее – населенные пункты Цурит и Штула, поселок Метула (у границы с Ливаном) и т.д.

А тем временем министр обороны Израиля Йоав Галант вместе с начальником стратегического отдела ЦАХАЛа генерал-майором Элиэзером Толедано представил правительству Израиля доклад о ходе боевых действий в Ливане.

В своем выступлении министр обороны уточнил, что Израиль по-прежнему зависит от американских вооружений и самолетов, но Минобороны всеми силами работает над продвижением израильского производства.