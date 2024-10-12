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Польша напомнила Зеленскому массовое убийство поляков в Украине

18:10 172

Переговоры о вступлении Украины в ЕС осложняются вопросом о Волынской резне, пишет Bloomberg.

По данным агентства, Зеленский «был в ярости» после сентябрьской встречи с главой польского МИД Радославом Сикорским, на которой министр демонстративно «притормозил» стремление Киева к быстрому вступлению в Евросоюз. Тогда Сикорский поднял вопрос о требованиях Варшавы эксгумировать останки жертв Волынской резни и увязал это с переговорами о вступлении в ЕС, поясняет агентство.

Волынская резня, 1943 год

Напомним, что Польша признала Волынскую резню – массовое истребление УОА (Украинской Освободительной Армией) в 1943 году польского населения и евреев на территории Западной Украины геноцидом.

Польша требует от Украины признать и осудить геноцид.

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