Польша напомнила Зеленскому массовое убийство поляков в Украине
Переговоры о вступлении Украины в ЕС осложняются вопросом о Волынской резне, пишет Bloomberg.
По данным агентства, Зеленский «был в ярости» после сентябрьской встречи с главой польского МИД Радославом Сикорским, на которой министр демонстративно «притормозил» стремление Киева к быстрому вступлению в Евросоюз. Тогда Сикорский поднял вопрос о требованиях Варшавы эксгумировать останки жертв Волынской резни и увязал это с переговорами о вступлении в ЕС, поясняет агентство.
Напомним, что Польша признала Волынскую резню – массовое истребление УОА (Украинской Освободительной Армией) в 1943 году польского населения и евреев на территории Западной Украины геноцидом.
Польша требует от Украины признать и осудить геноцид.