Польша напомнила Зеленскому массовое убийство поляков в Украине

Переговоры о вступлении Украины в ЕС осложняются вопросом о Волынской резне, пишет Bloomberg.

По данным агентства, Зеленский «был в ярости» после сентябрьской встречи с главой польского МИД Радославом Сикорским, на которой министр демонстративно «притормозил» стремление Киева к быстрому вступлению в Евросоюз. Тогда Сикорский поднял вопрос о требованиях Варшавы эксгумировать останки жертв Волынской резни и увязал это с переговорами о вступлении в ЕС, поясняет агентство.