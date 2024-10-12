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Армии Северной Кореи поступил приказ: готовность к стрельбе из артиллерии

18:18 966

Генеральный штаб Корейской народной армии (КНА) отдал приказ привести в полную готовность к стрельбе артиллерийские соединения вблизи пограничной линии.

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его данным, "представитель [Министерства обороны КНДР] огласил предварительный оперативный приказ Генштаба КНА от 12 октября, согласно которому артиллерийские соединения вблизи пограничной линии и части, отвечающие за выполнение важного огневого задания, должны быть в полной готовности к стрельбе".

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