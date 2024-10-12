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В бой бросают охрану Зеленского

18:26 2306

Военнослужащих полка охраны Владимира Зеленского привлекли к боям за Торецк в рамках ротации, доложили лидеру сепаратистов Донецка Денису Пушилину.

Пушилин посетил Торецк, за который в эти часы продолжаются бои. В своем Telegram-канале он опубликовал соответствующее видео. На кадрах глава ДНР заслушал доклад командира мотострелкового батальона.

"Сегодня завалили "зайчика" МТМ-кой, 101-й полк охраны (Зеленского - ред.). Представьте, если там уже полк охраны на передний край выкинули, на Дзержинск (русская версия названия украинского города Торецк – ред.), то, я думаю, ситуация там у них не совсем хорошая", - рассказал командир.

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