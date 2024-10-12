Израиль готовится к удару по Ирану. Реакция Саудовской Аравии
Израиль активно готовится к удару по Ирану. Но пока рассматриваются различные сценарии, Саудовская Аравия и страны Персидского залива «дистанцируются от войны».
Об этом сообщил израильскому 12-му каналу источник в королевской семье Саудовской Аравии.
«Саудовская Аравия и страны Персидского залива дистанцируются от этой войны, и их единственной заботой является защита своих территорий. Мы проинформировали министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, что страны Персидского залива не допустят использования своего воздушного пространства для нанесения вреда Ирану, точно так же, как мы не позволим Ирану запустить свои ракеты по Израилю через наше воздушное пространство», — пояснил он.
Отметим, что во время своего турне по Ближнему Востоку министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обсудил в Эр-Рияде вопросы укрепления связей Ирана с Саудовской Аравией, Египтом и Иорданией, а также призвал к совместным усилиям по прекращению конфликтов в Газе и Ливане.
А тем временем и в Иране готовятся к отражению удара Израиля. Как сообщает близкое к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) информагентства Tasnim, Тегеран подготовил «как минимум десять возможных ответов на ожидаемые действия Израиля». «Ответ Ирана может быть более жестким и включать в себя различные цели. Любая страна, которая поможет сионистам, пересечет «красную линию» Ирана и понесет ущерб», — заявили иранские военные.