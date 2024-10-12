Израиль готовится к удару по Ирану. Реакция Саудовской Аравии

Израиль активно готовится к удару по Ирану. Но пока рассматриваются различные сценарии, Саудовская Аравия и страны Персидского залива «дистанцируются от войны».

Об этом сообщил израильскому 12-му каналу источник в королевской семье Саудовской Аравии.

«Саудовская Аравия и страны Персидского залива дистанцируются от этой войны, и их единственной заботой является защита своих территорий. Мы проинформировали министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, что страны Персидского залива не допустят использования своего воздушного пространства для нанесения вреда Ирану, точно так же, как мы не позволим Ирану запустить свои ракеты по Израилю через наше воздушное пространство», — пояснил он.