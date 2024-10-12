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Украинская сталелитейная промышленность под угрозой уничтожения

19:06 638

Из-за приближения фронта к городу Покровску под угрозой уничтожения оказалась украинская сталелитейная промышленность. Об этом пишет The Economist.

По информации британского издания, речь идет о крупнейшей шахте по добыче коксующегося угля "Красноармейская-Западная" и Покровском горно-обогатительном комбинате.

Покровский горно-обогатительный комбинат

Отмечается, что в случае утраты этих объектов Россия сможет разрушить остатки сталелитейной отрасли Украины. Для этого даже не обязательно захватывать Покровск - достаточно отключить электроснабжение и перекрыть дороги, ведущие к заводам.

Ранее о такой угрозе также сообщали в издании Foreign Policy.

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