Украинская сталелитейная промышленность под угрозой уничтожения

По информации британского издания, речь идет о крупнейшей шахте по добыче коксующегося угля "Красноармейская-Западная" и Покровском горно-обогатительном комбинате.

Из-за приближения фронта к городу Покровску под угрозой уничтожения оказалась украинская сталелитейная промышленность. Об этом пишет The Economist.

Отмечается, что в случае утраты этих объектов Россия сможет разрушить остатки сталелитейной отрасли Украины. Для этого даже не обязательно захватывать Покровск - достаточно отключить электроснабжение и перекрыть дороги, ведущие к заводам.

Ранее о такой угрозе также сообщали в издании Foreign Policy.