В шаге от глобального энергетического кризиса

Дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке и его превращение в полномасштабную войну приведут к глобальному кризису в энергетической сфере. Такое мнение выразил глава МИД Ирака Фуад Хусейн, его цитирует портал Shafaq News.

«Начало широкомасштабной войны в регионе крайне негативно скажется на экспорте энергоносителей и мировом судоходстве и тем самым спровоцирует глобальный энергетический кризис», — заявил он.

Хусейн подчеркнул, что иракские власти считают недопустимым использование территории своей страны для ударов по соседним государствам, включая Иран.