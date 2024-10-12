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Мгновенный ответ Баку на заявления Пашиняна

В шаге от глобального энергетического кризиса

19:10 676

Дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке и его превращение в полномасштабную войну приведут к глобальному кризису в энергетической сфере. Такое мнение выразил глава МИД Ирака Фуад Хусейн, его цитирует портал Shafaq News.

«Начало широкомасштабной войны в регионе крайне негативно скажется на экспорте энергоносителей и мировом судоходстве и тем самым спровоцирует глобальный энергетический кризис», — заявил он.

Хусейн подчеркнул, что иракские власти считают недопустимым использование территории своей страны для ударов по соседним государствам, включая Иран.

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