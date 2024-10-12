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И Сербия разворачивается к России и Китаю

19:14 653

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что его страна рассматривает возможность присоединения к БРИКС.

Сербия рассматривает возможность присоединения к БРИКС как реальную альтернативу вступлению в Евросоюз. Об этом сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью немецкой газете Berliner Zeitung в воскресенье, 13 октября.

Вулин отметил, что Сербия обязательно будет представлена на предстоящем саммите БРИКС в Казани. Он подчеркнул, что было бы безответственно не рассматривать все возможные варианты, включая членство в этой организации.

По его словам, если БРИКС привлекает такие страны, как ОАЭ, Саудовская Аравия и Турция, то Сербия не видит причин, почему для нее это должно быть иначе. Вулин подчеркнул, что присоединение к БРИКС стало серьезной альтернативой по сравнению с долгим и сложным процессом интеграции в ЕС.

Ранее сообщалось, что приглашения принять участие в саммите БРИКС в Казани направлены в 38 стран. 32 уже подтвердили свое присутствие.

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