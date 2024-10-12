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США отправляют в Израиль новейшую систему ПВО

19:17 625

США передадут Израилю систему противовоздушной обороны для укрепления его безопасности в случае атаки Ирана.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, администрация президента Джо Байдена планирует отправить систему вместе с американскими военнослужащими, которые помогут с ее эксплуатацией.

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