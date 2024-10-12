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Поляки требуют вернуть украинских мужчин домой

19:25 703

Две трети (67%) граждан Польши поддерживают идею возвращения украинских мужчин мобилизационного возраста, которые находятся в Польше, в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного CBOS, сообщает PAP.

По данным социологов, лишь чуть более пятой части респондентов (22%) не поддерживают соответствующую инициативу. При этом общий уровень поддержки принятия украинских беженцев Польшей сейчас является самым низким со времен начала полномасштабного вторжения России.

"53 процента поляков поддерживают принятие нашей страной украинских беженцев, что является самым низким результатом с момента российского вторжения в феврале 2022 года", - говорится в материале.

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