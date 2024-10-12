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«Азеррейл» выиграл Кубок Европы

Отдел спорта
19:43 288

Женская азербайджанская команда по пляжному волейболу «Азеррейл» стала обладателем Кубка Европы, который проводится во второй раз в истории.

В соревновании, которое проходило во французском Монпелье, участвовали 16 команд. «Азеррейл» поочередно победил команды «Бергстанд» (Австрия), «Лудус» (Словения), «ТВФ Спор Лисеси» (Турция), «Эдра Тата» (Венгрия) и «Санрайс» (Украина).

В первом финале против украинок победили азербайджанские волейболистки, а во втором - соперницы. Все решил золотой сет, в котором «Азеррейл» выиграл со счетом 15:12.

Мужская команда «Азеррейл» также вышла в финал, где борется в эти минуты с командой «Пониенте Бенидорм Аликанте» (Испания).

Напомним, что в прошлом году Кубок Европы, проводившийся впервые в истории, выиграла азербайджанская мужская команда «Муров Аз Терминал».

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