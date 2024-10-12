Дочь Навального в штабе Камалы Харрис
Дочь убитого российского оппозиционера Алексея Навального Дарья уже несколько месяцев работает в избирательном штабе кандидата в президенты США Камалы Харрис.
Соответствующая информация размещена в ее личном блоге в социальной сети Linkedin.
В ее обязанности входят общение и руководство волонтерами.
23 февраля президент Соединенных Штатов Джо Байден встретился в Сан-Франциско с вдовой и дочерью Алексея Навального. Политик выразил соболезнования Юлии и Дарье Навальным, он также подчеркнул, что его «наследие продолжит жить».