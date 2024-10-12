Сорвали и встречу союзников по Украине

Новой встречи контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн" в ближайшее время не будет, несмотря на визит президента США Джо Байдена в Германию на следующей неделе.

Об этом сообщает телеканал ZDF.

Ранее в воскресенье издание Spiegel сообщило, что перенесенный из-за урагана "Милтон" визит Байдена в Германию состоится на следующей неделе. Сообщается, что Байден в пятницу встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

"При этом встреча в формате "Рамштайн" определенно не состоится в ближайшее время. Пакет военной помощи, который должен был быть там объявлен, канцлер Олаф Шольц объявил в пятницу во время встречи с Зеленским", - говорится в сообщении телеканала.