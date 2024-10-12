Массовые социальные протесты в Испании: «Не можем свести концы с концами»

В столице Испании прошла массовая демонстрация, участники которой считают, что "жилье - это право, а не бизнес".

Как сообщает Euronews, историческая мобилизация подчеркивает растущую озабоченность жилищным кризисом, охватившим Мадрид и другие крупные испанские города. К акции протеста призвали около 40 кварталов и коллективов квартиросъемщиков, чтобы потребовать от властей обеспечить разумные цены на аренду жилья.