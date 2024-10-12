Массовые социальные протесты в Испании: «Не можем свести концы с концами»
В столице Испании прошла массовая демонстрация, участники которой считают, что "жилье - это право, а не бизнес".
Как сообщает Euronews, историческая мобилизация подчеркивает растущую озабоченность жилищным кризисом, охватившим Мадрид и другие крупные испанские города. К акции протеста призвали около 40 кварталов и коллективов квартиросъемщиков, чтобы потребовать от властей обеспечить разумные цены на аренду жилья.
Манифестация началась от вокзала Аточа в направлении Пасео-дель-Прадо, где вчера проходил парад вооруженных сил в Национальный день.
Демонстранты, возглавляемые профсоюзом Sindicato de Inquilinas и поддерживаемые различными организациями, прошли по улице Аточа с четким посланием: "Давайте снизим цены". Участники скандировали: "Мы не можем свести концы с концами. Если цены не снизятся, начнется арендная забастовка" и "Арендаторы виноваты, правительство ответственно".