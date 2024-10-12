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Облава в Киеве: все мужчины на войну!

20:22 2079

Все украинские мужчины в возрасте 25-60 лет подлежат призыву на военную службу, а мужчинам в возрасте 18-60 лет запрещено покидать страну.

Сотрудники украинских военкоматов провели рейды по ресторанам, барам и концертному залу в столице Киева, проверяя документы о постановке на воинский учет. Ими были задержаны мужчины, не соблюдающие требования, сообщают местные СМИ и очевидцы.

Офицеры нагрянули во Дворец спорта после концерта украинской рок-группы. И на видеозаписях, транслируемых медиа, видно, как офицеры, стоящие у дверей концертного зала, перехватывают выходящих людей.

На кадрах видно, как полицейские насильно удерживают некоторых мужчин.

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